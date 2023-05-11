Полиция: один человек погиб в результате стрельбы на заводе Mercedes в Германии

Один человек погиб в результате стрельбы на заводе Mercedes в Германии

Еще один человек тяжело ранен. Нападавшего задержали

Завод Mercedes-Benz, Зиндельфинген, Германии (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

На заводе Mercedes в городе Зиндельфинген (находится в южной части Германии) произошла стрельба, со ссылкой на полицию передает Bild.

В результате происшествия один человек погиб, еще один тяжело ранен, сообщается в Twitter полиции.

По информации Stuttgarter Zeitung, стрельба произошла около 7:45 (6:45 мск). Нападавшего задержали. На место происшествия прибыли спасатели и скорая.

На заводе Mercedes в Зиндельфинген работает около 35 тыс. сотрудников, сообщается на сайте производителя. Рядом с предприятием находится центр обслуживания клиентов.

В начале мая в Берлине 38-летний мужчина ранил ножом двух школьниц — девочек 7 и 8 лет, со ссылкой на полицию передавала Berliner Zeitung. Нападение произошло у здания школы в районе Нойкёльн. Обоих детей госпитализировали. Мужчину задержали. В местной прокуратуре сообщили, что у нападавшего есть признаки психического расстройства. По информации Tagesspiegel, в прошлом мужчину уже привлекали к ответственности за другие преступления, в том числе за кражу и мошенничество.