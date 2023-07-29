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Юристы рассказали о рисках из-за оставленных себе найденных вещей

Юрист Горбунов: присваивание себе найденных вещей квалифицируется как кража

Присваивание себе найденных вещей грозит уголовным делом по статье о краже. Об этом РБК рассказал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», юрист Дмитрий Горбунов.

«Если вы что-то нашли, то это не делает вещь вашей. У всякой вещи есть собственник. Закон предполагает, что нашедший обязан предпринять некие действия, достаточные для розыска владельца. <...> Чаще всего такие действия квалифицируются как кража (статья 158 УК). Если сумма или стоимость незаконно присвоенного имущества превышает 250 тыс. руб., это уже крупный размер, за такое деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.», — рассказал он.

По словам Горбунова, лучшее, что можно сделать с подобной находкой — передать ее сотрудникам правоохранительных органов, либо сообщить о найденных вещах или деньгах, не прикасаясь к ним.

Адвокат Екатерина Бельская рассказала РБК, что для заведения дела по статье о краже необходимо, чтобы человек, который присвоил себе чужое имущество, осознавал, что оно принадлежит другому конкретному человеку и его можно вернуть. Как Бельская рассказала РБК, под хищением «понимается совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного».

«Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В данном случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и обязанности лица, нашедшего вещь», — отметила адвокат.

По ее словам, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса России, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, которое эту вещь потеряло или ее собственника, либо в полицию. При этом нашедший эту вещь имеет право хранить ее у себя или сдать на хранение в полицию. «Таким образом, обязанностью нашедшего вещь является, с одной стороны, информировать о находке, а с другой — возвратить вещь собственнику», — заключила Бельская.

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28 июля МВД сообщило, что в Москве задержали мужчину, который нашел на улице сверток с 1 млн руб. внутри и оставил его себе. Полицейские установили, что средства принадлежали другому мужчине: он положил их на крышу своей машины, затем отвлекся, сел и уехал. Деньги упали на дорогу, где их и обнаружил обвиняемый. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него лишь часть денег — 600 тыс. руб., остальную часть он успел потратить. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Теги
кража денег адвокаты юристы
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