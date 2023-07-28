В Москве задержали мужчину, который оставил себе найденный ₽1 млн

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
Поздняков заявил, что на Олимпиаду поедут «считанные единицы» россиян Спорт, 11:39
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:36
В Приморье арестовали замглавы ФСИН по делу о поставке банок в колонию Общество, 11:33
Президент Грузии назвала прибытие лайнера из Сочи провокацией Политика, 11:23
Глава ОКР раскритиковал МОК за реакцию на скандал на ЧМ по фехтованию Спорт, 11:23
«Бутылочное горлышко»: делаем компанию прибыльнее без лишних затрат Pro, 11:20
Путин заявил о внимательном рассмотрении мирных инициатив стран Африки Политика, 11:19
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин заявил об уходе гегемонии одного государства Политика, 11:14
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 11:13
Президент Киргизии одобрил размещение ферм для майнинга на ГЭС Крипто, 11:11
Что будет с долларом в ближайшие 5–10 лет Pro, 10:56
В Москве задержали мужчину, который оставил себе найденный ₽1 млн Общество, 10:56
Британия расследует отправку секретов «союзнику России» из-за опечатки Политика, 10:54
Отстраненная украинская саблистка заявила, что глава FIE не сдержал слово Спорт, 10:52
Общество ,  
0 

В Москве задержали мужчину, который оставил себе найденный ₽1 млн

Полицейские задержали в Москве мужчину, который оставил себе найденный ₽1 млн

В Москве задержали мужчину, который оставил себе найденный ₽1 млн
Video

В Москве задержали мужчину из ближнего зарубежья, который нашел на улице сверток с 1 млн руб. внутри, но оставил его себе. Об этом сообщило МВД.

Деньги мужчина нашел, когда проходил по улице. Позже полицейские установили, что деньги потерял другой мужчина. Он положил их на крышу своей машины, отвлекся на телефонный разговор, сел в машину и уехал. Деньги упали на дорогу. Происшествие произошло на парковке около Мантулинской улицы.

У задержанного нашли 600 тыс. руб. «Остальную часть денежных средств приезжий успел потратить», — сообщили в полиции.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража). По этой статье грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
Москва деньги уголовное дело
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter