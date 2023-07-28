В Москве задержали мужчину, который оставил себе найденный ₽1 млн

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В Москве задержали мужчину из ближнего зарубежья, который нашел на улице сверток с 1 млн руб. внутри, но оставил его себе. Об этом сообщило МВД.

Деньги мужчина нашел, когда проходил по улице. Позже полицейские установили, что деньги потерял другой мужчина. Он положил их на крышу своей машины, отвлекся на телефонный разговор, сел в машину и уехал. Деньги упали на дорогу. Происшествие произошло на парковке около Мантулинской улицы.

У задержанного нашли 600 тыс. руб. «Остальную часть денежных средств приезжий успел потратить», — сообщили в полиции.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража). По этой статье грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.