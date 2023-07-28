Устроивший взрыв на НПЗ в Самаре задержан, сообщили правоохранительные органы

ТАСС сообщил о задержании устроившего взрыв на НПЗ в Самаре

Куйбышевский НПЗ (Фото: Роснефть)

Человек, устроивший взрыв на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Подозреваемый задержан: выясняется его мотив», — сказал собеседник агентства.

Телеграм-канал Baza сообщает, что взрыв на заводе устроил сотрудник предприятия, уроженец Украины, который заложил самодельное взрывное устройство в заброшенном здании одного из цехов.

Он работал на заводе электриком. «Он заходил на территорию завода с пакетом, а вышел уже без», — пишет телеграм-канал.

Мужчина родился в украинском городе Изяслав, но проживал и был зарегистрирован в Тюмени.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что причиной взрыва на НПЗ в Самаре, по предварительной версии, было заложенное взрывное устройство.

«На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет», — написал он.