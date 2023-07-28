Момент взрыва в центре Таганрога при ракетной атаке. Видео

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Момент падения обломков украинской ракеты в центре Таганрога попал на видеорегистратор одного из автомобилей. На кадрах видно, как с неба падает объект, напоминающий по форме ракету, после чего происходит взрыв.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ пытались ударить зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, по жилой инфраструктуре города Таганрог. Ракету перехватила российская система ПВО, однако обломки упали на город, утверждают в ведомстве. В результате инцидента пострадали 12 человек, девять из них госпитализированы.