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Путину доложили о взрыве ракеты в Таганроге

Песков: Путина проинформировали о взрыве ракеты в Таганроге
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Президента России Владимира Путина проинформировали о взрыве украинской ракеты в Таганроге. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков также предположил, что Запад никак не отреагирует на обстрел.

Отвечая на вопрос, дал ли глава государства какие-то поручения руководству МЧС, Песков сказал: «Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно».

Взрыв ракеты в центре Таганрога произошел днем 28 июля — в районе кафе «Чехов сад». По словам губернатора Василия Голубева, эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. При взрыве пострадали 12 человек. Девять из них госпитализированы.

По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, по жилой инфраструктуре города Таганрог. Ракету перехватила российская система ПВО.

Теги
Таганрог Военная операция на Украине Владимир Путин Дмитрий Песков
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