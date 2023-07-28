В МИД отвергли причастность России к перевороту в Нигере

МИД: обвинения в адрес России в перевороте в Нигере не имеют под собой основания

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Заявления о вмешательстве России в ситуацию в Нигере не имеют под собой никаких оснований. Об этом «РИА Новости» заявил директор департамента МИД Африки Всеволод Ткаченко.

«Те вбросы, которые происходят (о вмешательстве Москвы в ситуацию в Нигере), направлены на то, чтобы попытаться хоть в чем-то нас в очередной раз обвинить без каких-либо на то оснований», — сказал Ткаченко.

В ночь на 27 июля военные Нигера заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы страны закрыты. Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии, передавал источник Jeune Afrique. Ранее группа членов президентской гвардии уже собиралась устроить мятеж, однако тогда остальная армия их не поддержала. На улицах в столице страны Ниамее собрались протестующие. США, ЕС и ООН призвали к освобождению президента.

Официально российский МИД осудил переворот в стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал его «антиконституционной затеей» и заявил о необходимости восстановить порядок.