Очевидцы рассказали о взрыве ракеты в центре Таганрога

Фото: РИА Новости

Жители Таганрога рассказали РБК о взрыве, который 28 июля произошел в центре города у кафе «Чехов сад».

Елена Перекопская рассказала, что живет в районе аквапарка, недалеко от места взрыва. «Около 16 часов услышала взрывы, увидела дым. Сначала один клуб дыма, потом второй. Сразу после взрыва было очень много сирен», — рассказала она.

«Мы находились сбоку от кальянной, примерно в 100 метрах от «Чехова сада», который почти полностью развалился. Сидели на летней веранде, начались хлопки, взрывы, сразу все забежали в здание. Учитывая, что здания старые, многие выдержали. Но очень много побилось стекол, окна в машинах повыбивало. Когда выбежали на улицу, увидели, что очень много раненых. Сейчас люди собирают осколки, все перекрыто, скорые, полиция — все приехали сразу. Очень много раненных именно от осколков. Многие стали отгонять машины. В кальянной, где мы сидели, полностью разнесло кухню», — рассказал РБК очевидец Алексей Спичкин.

«В основном очень много порезов у людей. Кто-то босиком выбегал, бежал по осколкам. Тяжелораненых я не видел. Все были в панике, рядом находится детская поликлиника, пострадавших направляли туда», — добавил он.

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Местная жительница Елена рассказала РБК, что взрыв был слышен далеко.

«Находилась во время взрыва достаточно далеко, в районе завода Бериева. Но взрыв было слышно. Видела белый след в небе от взрыва», — рассказала она.

«Взрыв слышно было на весь город. Нахожусь в 5 км от места происшествия, от звука задрожали окна», — подтвердила местная жительница Анна.

Житель Таганрога Иван Саврасов рассказал РБК, что взрыв произошел примерно в 500 м от «Чехов сада». От взрыва затряслось здание, в котором очевидец находился.

Взрыв в Таганроге произошел днем 28 июля. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, пострадали в легкой или средней степени 15 человек. На месте происшествия работают спасатели и бригада следователей.

По данным Минобороны, причиной взрыва стал удар зенитной ракеты комплекса С-200. Ее перехватила российская ПВО. На землю упали обломки ракеты, они же стали причиной взрыва.