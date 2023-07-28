Ростовский губернатор Голубев: при взрыве в Таганроге есть пострадавшие

Власти сообщили о пострадавших при взрыве в Таганроге

Фото: Василий Голубев / Telegram

После взрыва в Таганроге за медицинской помощью обратились 15 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона уточнил, что взрыв произошел в центре города у кафе «Чехов сад», его причиной стала, предположительно, ракета.

«Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых», — написал Голубев и добавил, что за медицинской помощью обратились 15 человек.

Позже Голубев написал, что в больницы доставлены 9 человек в состоянии легкой и средней тяжести.

«Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков. Жертв нет», — написал он.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о 12 пострадавших. По завалами могут находится люди, уточнил собеседник агентства.

Взрыв произошел в центре Таганрога, по адресу Лермонтовский пер., д. 22. На место происшествия выехали спасатели и бригада следователей.

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