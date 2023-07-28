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Власти назвали ракету вероятной причиной взрыва в Таганроге

Губернатор Голубев: в Таганроге предположительно взорвалась ракета
Сюжет
Военная операция на Украине
Пострадали 15 человек. Взрыв произошел в центре города, в Лермонтовском переулке. Эпицентр находился на территории Таганрогского художественного музея, уточнил позднее губернатор

Власти назвали ракету вероятной причиной взрыва в Таганроге
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Вероятной причиной взрыва в Таганроге стала ракета. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram.

Взрыв произошел в центре Таганрога, по адресу Лермонтовский пер., д. 22. «На месте работают спасатели. Погибших нет», — написал Голубев. За помощью к врачам после взрыва обратились 15 человек. «Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков», — дописал он.

Позднее губернатор уточнил, что эпицентр взрыва находился на территории Таганрогского художественного музея. «Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки», — рассказал он. Повреждения также получил трехэтажный многоквартирный дом: там выбило рамы в окнах и балконах.

Госпитализированы девять человек в состоянии средней и легкой степени тяжести. На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

На место взрыва выехали следователи и криминалисты, сообщили в Следственном комитете.

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Очевидцы рассказали РБК о белом следе в небе от взрыва и дребезжащих стеклах.

«Находилась во время взрыва достаточно далеко, в районе завода Бериева. Но взрыв было слышно. Видела белый след в небе от взрыва», — сообщила местная жительница Елена.

«Взрыв слышно было на весь город. Нахожусь в 5 км от места происшествия, от звука задрожали окна», — рассказала местная жительница Анна.

Телеграм-канал «112» сообщал, что взрыв произошел у ресторана «Чехов сад» на улице Александровской в центре Таганрога. По данным Baza, взрыв прогремел во дворе государственного банка, который находится неподалеку от ресторана — рядом с Александровской площадью. Очевидец рассказал 161.ru, что в здании госбанка выбило стекла. По информации источника портала в силовых структурах, восемь человек могут находиться под завалами. ТАСС передавал, что в больницу доставлены семеро пострадавших.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Елена Чернышова
взрыв Таганрог
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