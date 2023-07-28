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Военная операция на Украине ,  
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Кремль пообещал обсудить с лидерами Африки ситуацию на Украине

Песков: Путин обсудит с лидерами Африки ситуацию с мирным урегулированием на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Президент Владимир Путин и лидеры стран Африки продолжат диалог по Украине во второй день работы саммита Россия — Африка в Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин даст своим собеседникам «исчерпывающие ответы».

«Сегодня будет продолжение того диалога, который был запланирован в Петербурге. Тогда условились, и президент пообещал, что обязательно продолжит диалог. Африканцы будут продолжать задавать вопросы по украинской тематике, президент будет готов давать исчерпывающие ответы», — цитирует «РИА Новости» ответ Пескова журналистам.

Он также отметил, что новых предложений по мирному процессу африканские делегации не привезли.

Представитель Кремля также заверил, что Россия готова к переговорам об урегулировании по Украине, однако этому мешает непримиримая позиция украинских властей.

«Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свою непримиримую позицию. Тем более сейчас, когда они (находятся) в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», — цитирует Пескова «Интерфакс».

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По его словам, изменений в ситуации с украинским урегулированием нет.

В первый день работы саммита 27 июля президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что авторы африканской мирной инициативы собираются снова обсудить планы по урегулированию конфликта на Украине на встрече Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«Из того, что мы видели в последние дни, ситуация стала только хуже. Тем не менее мы не собираемся сдаваться. У нас есть возможность снова встретиться с президентом Путиным, чтобы попытаться обсудить и посмотреть, как мы можем перезапустить систему для достижения конкретных результатов», — сказал он.

В июне африканские лидеры представили Украине и России свою мирную инициативу. В состав африканской делегации, посетившей с дипломатической миссией Киев и Москву, вошли президенты ЮАР Сирил Рамафоса, Замбии Хакаинде Хичилема, Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Сенегала Маки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также спецпредставители глав Республики Конго и Уганды Флоран Нтсиба и Рухакана Ругунда.

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