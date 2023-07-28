Путин заявил о внимательном рассмотрении мирных инициатив стран Африки

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Россия с уважением относится к инициативам африканских стран по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая во время саммита Россия-Африка. Трансляцию ведет РБК.

Президент отметил, что африканский континент становится новым центром силы, а его политическая и экономическая роль «растет в геометрической прогрессии», так что мировому сообществу придется с этим считаться. В качестве такого примера роста влияния континента он привел предложения лидеров африканских стран по урегулированию конфликта с Украиной.

«Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические инициативы были монополизированы странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. Теперь и Африка готова помогать в решении проблем, казалось бы далеких от ее первоочередных интересов. Мы с уважением относится к ее инициативам и внимательно их рассматриваем», — сказал Путин.

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