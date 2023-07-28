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Захарова обвинила Запад в угрозах странам Африки из-за связей с Россией

Захарова: Запад угрожал Африке отказами в поддержке по линии МВФ за связи с Россией

Западные страны угрожали африканским государствам, что откажутся оказывать помощь по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, если они будут сотрудничать с Россией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении России агрессивную позицию, прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка», — сказала она журналистам на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге (цитата по ТАСС).

Она утверждает, что Запад шантажировал «различные фигуры» в африканских странах семьями и личной информацией, угрожал санкциями. «У них очень богатая в этом смысле фантазия», — сказала Захарова.

Саммит Россия — Африка проходит в Петербурге 27-28 июля. На мероприятие приехали почти в два раза меньше участников, чем на первый такой саммит в 2019 году. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил это «наглым вмешательством» и попытками США и Франции и «оказать давление» на руководство африканских государств.

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что в целом участие в мероприятии подтвердили 49 стран. Больше половины из них — 27 — представлены первыми и вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами.

Теги
Персоны
Мария Захарова Африка Запад угрозы
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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