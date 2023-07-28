СК начал проверку после вспышки кишечной инфекции в лагере в Удмуртии

Кишечную инфекцию нашли у 20 детей в лагере «Юность» в Удмуртии

Острую кишечную инфекцию обнаружили у 20 детей в лагере «Юность» в Удмуртии, сообщило управление Следственного комитета по республике.

Первые заболевшие — 12 человек, в том числе девять детей в возрасте от десяти до 13 лет — обратились в медицинский пункт с жалобами на тошноту и рвоту 27 июля. За сутки признаки острой кишечной инфекции выявили у еще 11 детей и троих взрослых.

«Заболевание протекает в легкой форме, в целях изоляции заболевших детей и сотрудников лагеря в ближайшее время планируется госпитализация в медицинское учреждение», — сообщили в СК. Ведомство начало проверку.

В середине июля признаки отравления выявили у 17 детей в детском саду № 16 «Золотая рыбка» в Амурской области. Специалисты Роспотребнадзора нашли в учреждении нарушения санитарного законодательства: отсутствие необходимых чистящих средств, москитных сеток, несоблюдение требований к дезинфекции игрушек и другие.

Причиной отравления детей стала энтеровирусная инфекция (серозный менингит). Суд признал детский сад виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП) и назначил наказание в виде приостановки деятельности сроком на 60 суток.