Тамбовский суши-бар временно закрыли из-за отравления 25 человек

На владельца кафе «Суши Даром» в Тамбове составили административный протокол из-за отравления клиентов, сообщило управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. Деятельность заведения приостановлена.

«Суши Даром» работало в режиме доставки. Острую кишечную инфекцию выявили у 25 жителей Тамбова, заказавших еду из кафе. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

При осмотре помещений предприятия специалисты выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Пробы готовой продукции, сырья и полуфабрикатов отправили на лабораторные исследования.

Протокол составлен по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП). Материалы дела направлены в суд.

Прокуратура области сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств и причин отравления клиентов «Суши Даром».

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения Тамбовской области.