WhatsApp разрешил глушить звонки с неизвестных номеров

В WhatsApp появилась функция отключения звука при звонках с неизвестных номеров

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Пользователи WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) смогут отключать звук для звонков с неизвестных номеров. Об обновлении сообщила администрация мессенджера в своем блоге.

Новая функция повысит уровень конфиденциальности пользователей, позволяя автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей. Проверить, если среди заглушенных звонков важные, можно во вкладке «Звонки».

Разработчики также добавили функцию проверки конфиденциальности. Чтобы ее использовать, нужно нажать «Начать проверку» в настройках конфиденциальности. Проверка состоит из нескольких этапов, на которых пользователь сможет выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации.

Ранее портал WABetaInfo сообщил, что WhatsApp в скором времени разрешит использовать несколько аккаунтов на одном устройстве. В приложении появится меню, которое позволит пользователям выбирать аккаунт для входа. Функция мультиаккаунтов станет доступна для бета-тестеров приложения в следующем обновлении.

Согласно отчету исследовательской компании Mediascope, единого измерителя интернет-аудитории России, к середине мая охват WhatsApp среди представителей российской молодежи в возрасте от 12 до 24 лет достиг 65%. Мессенджер занял четвертое место по популярности у молодежи — его обогнали Telegram, «ВКонтакте» и YouTube.

При этом в остальных возрастных группах WhatsApp занял первое по популярности место среди интернет-ресурсов. Хотя бы раз в сутки им пользуются 76% россиян.