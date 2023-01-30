Лукашенко встретили в Зимбабве танцами и игрой на барабанах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Зимбабве, телеграм-канал «Пул первого» опубликовал видеозапись начала визита.

Белорусского президента в аэропорту Хараре встретил лично президент страны Эммерсон Мнангагва.

В соответствии с местной традицией на президентов надели гирлянды из живых цветов. Перед ними исполнили танцы под барабанную музыку. «В аэропорт также приехало много местных жителей — сторонников лидера страны Эммерсона Мнангагвы, которые очень живо приветствовали глав государств», — уточняет БелТА.

В день приезда главы государства проведут неформальный ужин, а официальные переговоры начнутся 31 января.

Президенты также посетят церемонию передачи техники белорусских производителей в рамках завершения второй фазы программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве.

В преддверии государственного визита Лукашенко в столице Зимбабве городе Хараре начал работу белорусско-зимбабвийский бизнес-форум.

В Зимбабве Лукашенко прибыл после визита в Объединенные Арабские Эмираты, который начался 25 января.