Склад с боеприпасами на военной базе загорелся в Греции

В Греции загорелся склад с боеприпасами на военной базе

На военной базе в аэропорту Неа Анхилос в центральной Греции произошел пожар на складе боеприпасов 111-го авиакрыла, взрывы продолжаются на протяжении двух часов, сообщает News 247. Взрывы были слышны в том числе в городе Волос, который расположен в 20 км от аэропорта.

В воздух в качестве меры предосторожности подняли истребители F-16, входящие в состав подразделения.

В связи с произошедшим из Неа Анхилоса морем эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов области Магнисия, где пожары продолжаются вторые сутки.

В этом задействованы 80 частных надувных лодок и судно береговой охраны. Три патрульных катера береговой охраны, два буксира и 22 частных судна уже перевезли 30 человек из Неа Анхиалоса в Волос, при этом береговая охрана находится в полной боевой готовности.

По данным пожарной охраны, огонь приближается к порту.

Пожары в Греции возникли из-за сильной жары, которая превысила 40 градусов и держится в течение долгого времени. Пожары охватили острова Родос, Корфу, Эвбея, очаги с огнем возникли около Афин. С острова Родос эвакуировали тысячи туристов.

Жертвами пожаров стали по меньшей мере три человека: два члена экипажа самолета Canadair, который сбрасывал воду, врезался в склон холма и загорелся 25 июля; а также 41-летний животновод, который числился пропавшим без вести с 23 июля — его тело было найдено сожженным в хижине в труднодоступном районе острова Эвбея.