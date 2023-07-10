Bloomberg предсказал «разрушение» Лондона из-за изменения климата

Изменения климата «привели в движение уникальную лондонскую почву», которая особенно подвержена сжатию и расширению. Из-за этого возрастает риск оседания почвы, что может привести к разрушению многих исторических зданий Лондона

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Многие исторические здания Лондона находятся в аварийном состоянии и продолжают разрушаться из-за последствий изменения климата, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных инженеров и местные страховые компании.

Как отмечает агентство, Британия на протяжении последних сталкивается периодами летней засухи, после влажной зимы. Из-за этого страдают исторические здания в центральной и юго-восточной частях страны, в том числе в столице.

По словам инженера-геолога Британской геологической службы Ли Джонса, лондонская глина «совершенно уникальна», поскольку очень подвержена изменениям климата. «Чем влажнее становится климат, тем больше глина набухает и расширяется, а чем суше он становится, тем больше она сжимается и трескается», — заявил геолог, отметив, что из-за проседания почвы в столичном регионе страдают здания и дороги.

Кроме этого, изменения климата привели к крупнейшим за несколько десятилетий выплатам страховых компаний, отмечает Bloomberg. Так, за претензии о возмещении ущерба, поданные в 2022 году, британские страховщики рассчитывают выплатить $281 млн, сообщили агентству в Ассоциации страховщиков Великобритании. Там отметили, что это самый высокий ожидаемый счет страховых субсидий с 2006 года, а многие из претензий были связаны с «рекордно высокими температурами прошлым летом».

По подсчетам Bloomberg, если в 1990 году в Лондоне лишь 20% находились в группе риска из-за проседания почвы, то в 2030 году их количество вырастет до 43%, а в 2017-м — до 57%. При этом самые высокие риски — в центральной и северной части Лондона, где преобладает историческая застройка.

«Многие дома в Великобритании построены на проседающей глине, и особенно сухая погода может привести к смещению собственности», — отметил менеджер британской компании по оценке убытков имущества Aspray Ltd. Энтони Баддели. По его словам, в Лондоне с его 9 млн населения оседание почвы может сделать большинство домов непригодными для жилья. Каждый шестой дом в Англии был построен до 1900 года, когда инженерные стандарты не учитывали экстремальные температуры, добавил эксперт.

Офис мэра Лондона Садика Хана отказался от комментариев по поводу проседания почвы, отметив только, что городские власти справятся с любыми рисками.