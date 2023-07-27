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Путин назвал Бурунди надежным партнером России в Африке

Президент Путин: Москва рассматривает Бурунди как надежного партнера в Африке
Владимир Путин и Эварист Ндайишимие
Владимир Путин и Эварист Ндайишимие (Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимие заявил, что Россия рассматривает его страну как надежного партнера на африканском континенте.

«Я очень рад всех вас приветствовать в Петербурге. Мы рассматриваем Бурунди как надежного партнера и надежных наших друзей на африканском континенте. В прошлом году мы отметили 60-летие установления дипломатических отношений. И сегодня сможем обсудить планы двустороннего взаимодействия, затем с вами, господин президент, и с другими коллегами обменяться мнениями по региональным вопросам, в том числе в контексте нынешнего председательства Бурунди в Восточно-Африканском сообществе», — цитирует «РИА Новости» слова Путина на встрече с Ндайишимие на полях саммита Россия — Африка в Петербурге.

Путин также отметил, что для усиления партнерства двух стран есть хорошие перспективы. Планируется подписание документов в сферах атомной энергетики, здравоохранения, юстиции и труда.

В мае 2023 года Роспотребнадзор сообщил, что в Бурунди в скором времени будет возведен совместный научный центр изучения инфекций, при этом совместная лаборатория в городе Бужумбуре уже оборудована.

«По результатам февральского визита в Бурунди создается совместный научный центр изучения инфекций в этой стране. Уже оборудована совместная лаборатория в городе Бужумбуре и проведен цикл лекций для местных специалистов. Вскоре начнутся совместные исследования», — сообщило тогда ведомство.

Республика Бурунди — небольшое государство в Восточной Африке, граничит с Руандой на севере, Демократической Республикой Конго на западе и Танзанией на востоке и юго-востоке. Выхода к морю не имеет. С населением 11 млн человек входит в число наименее развитых стран в мире.

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