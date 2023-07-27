Путин назвал Бурунди надежным партнером России в Африке

Владимир Путин и Эварист Ндайишимие (Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимие заявил, что Россия рассматривает его страну как надежного партнера на африканском континенте.

«Я очень рад всех вас приветствовать в Петербурге. Мы рассматриваем Бурунди как надежного партнера и надежных наших друзей на африканском континенте. В прошлом году мы отметили 60-летие установления дипломатических отношений. И сегодня сможем обсудить планы двустороннего взаимодействия, затем с вами, господин президент, и с другими коллегами обменяться мнениями по региональным вопросам, в том числе в контексте нынешнего председательства Бурунди в Восточно-Африканском сообществе», — цитирует «РИА Новости» слова Путина на встрече с Ндайишимие на полях саммита Россия — Африка в Петербурге.

Путин также отметил, что для усиления партнерства двух стран есть хорошие перспективы. Планируется подписание документов в сферах атомной энергетики, здравоохранения, юстиции и труда.

В мае 2023 года Роспотребнадзор сообщил, что в Бурунди в скором времени будет возведен совместный научный центр изучения инфекций, при этом совместная лаборатория в городе Бужумбуре уже оборудована.

«По результатам февральского визита в Бурунди создается совместный научный центр изучения инфекций в этой стране. Уже оборудована совместная лаборатория в городе Бужумбуре и проведен цикл лекций для местных специалистов. Вскоре начнутся совместные исследования», — сообщило тогда ведомство.