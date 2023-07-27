Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки, в котором будет транслироваться объективная информация.

«Предлагаем вести дело к созданию общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого российской и африканской аудиториям будет транслироваться объективная непредвзятая информация о происходящих в мире событиях», — сказал он на саммите Россия — Африка, который открылся в Петербурге 27 июля.

Путин рассказал, что уже ведется подготовка к открытию представительств ведущих российских СМИ в Африке. Среди кандидатов он назвал ТАСС, «Россия сегодня», телеканала RT, ВГТРК, «Российскую газету».

Кроме того, президент предложил создать в африканских странах школы с изучением русского языка и преподаванием на русском учебных предметов. Он выразил уверенность, что «внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложит лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества».

В июне делегация африканских стран представила Москве и Киеву свою мирную инициативу. В делегацию входят президенты ЮАР, Замбии, Союза Коморских Островов, Сенегала, а также премьер Египта и спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды.

16 июня они посетили украинский город Бучу, а затем прибыли в Киев, где встретились с президентом Владимиром Зеленским. На следующий день участники делегации приехали в Санкт-Петербург, где провели переговоры с Путиным.

Кремль после этого заявил, что в идеях, которые изложила делегация африканских лидеров по урегулированию на Украине, «есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что диалог с представителями стран Африки будет продолжаться — в частности, на саммите в Санкт-Петербурге.