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Роспотребнадзор сообщил о строительстве инфекционного центра в Бурунди

Роспотребнадзор: в Бурунди будет создан инфекционный центр, лаборатории уже развернуты

В Бурунди в скором времени будет возведен совместный научный центр изучения инфекций, совместная лаборатория в городе Бужумбуре уже оборудована, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По результатам февральского визита в Бурунди создается совместный научный центр изучения инфекций в этой стране. Уже оборудована совместная лаборатория в городе Бужумбуре и проведен цикл лекций для местных специалистов. Вскоре начнутся совместные исследования», — говорится в сообщении.

Республика Бурунди — небольшое государство в Восточной Африке, граничит с Руандой на севере, Демократической Республикой Конго — на западе и Танзанией — на востоке и юго-востоке. Выхода к морю не имеет. С населением в 11 млн человек страна входит в число наименее развитых стран в мире.

В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Бурунди Сильви Нзеймана открыли новую лабораторию на базе национального центра общественного здоровья республики, созданную при поддержке России. Лаборатория оснащена оборудованием российского производства. На ней будут проводиться индикация и идентификации возбудителей инфекционных болезней, в том числе особо опасных, с использованием современных методов молекулярно-генетических исследований.

Попова на церемонии открытия заявила, что российская сторона готова обучать местных специалистов основам биологической безопасности, содействовать организации противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения особо опасных инфекций, актуальных не только для Бурунди, но и для всего региона Восточной Африки. «Российская Федерация делает очень многое для дружественных стран, для стран Африканского континента, чтобы защитить людей от инфекций, опасных для человека», — сказала она.

Теги
Роспотребнадзор Бурунди лаборатория инфекции
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