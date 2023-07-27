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В Воронежской области нашли упавший дрон самолетного типа

Власти Воронежской области: на подворье в Верхнехавском районе нашли дрон самолетного типа
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Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

На подворье в Верхнехавском районе Воронежской области обнаружили беспилотник самолетного типа, сообщило правительство региона в телеграм-канале.

«Место обнаружения БПЛА оцеплено. Спецслужбы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным Mash, беспилотник был посажен на землю средствами радиоэлектронной борьбы.

После начала военной операции на Украине власти Воронежской области часто сообщают о падениях беспилотников. 14 июля ПВО сбила три беспилотника под Воронежем, сообщал губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших не было.



В июне беспилотник попал в многоэтажку в Воронеже. Тогда пострадали два человека, сообщал Гусев.

«Мой и твой Воронеж» публиковал фото многоэтажки со следами пожара и выбитыми стеклами двух балконов, отметив, что оно сделано «на месте взрыва». Телеграм-канал также передавал, что жители города сообщили «о громком хлопке».

Теги
Воронежская область Воронеж дроны беспилотники
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