В Воронеже упал беспилотник
В Воронеже упал беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Инцидент произошел на улице Белинского, которая находится в центре города на правом берегу одноименной реки.
Два человека пострадали, им оказывают помощь. Позднее, приехав на место ЧП, Гусев заявил о трех пострадавших — их посекло осколками стекла, от госпитализации люди отказались.
«Мой и твой Воронеж» опубликовал фото многоэтажки со следами пожара и выбитыми стеклами двух балконов, отметив, что оно сделано «на месте взрыва». Телеграм-канал также сообщил, что жители города сообщили «о громком хлопке».
РБК обратился за комментарием в мэрию Воронежа.
Ранее власти региона сообщали об атаках беспилотников. Так, 10 мая губернатор рассказал, что власти пресекли атаку двух дронов на воронежском военном объекте: один из них отклонился от курса, второй уничтожили средствами огневого поражения. 4 мая над регионом также сбили беспилотник.