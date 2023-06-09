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В Воронеже упал беспилотник

Губернатор Гусев: в Воронеже упал беспилотник
Судя по фото с места падения дрона, он попал в многоэтажку, на фасаде дома видны следы пожара и выбиты стекла. Пострадали два человека, сообщил губернатор
Фото: mtv36 / VK
Фото: mtv36 / VK

В Воронеже упал беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Инцидент произошел на улице Белинского, которая находится в центре города на правом берегу одноименной реки.

Два человека пострадали, им оказывают помощь. Позднее, приехав на место ЧП, Гусев заявил о трех пострадавших — их посекло осколками стекла, от госпитализации люди отказались.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

«Мой и твой Воронеж» опубликовал фото многоэтажки со следами пожара и выбитыми стеклами двух балконов, отметив, что оно сделано «на месте взрыва». Телеграм-канал также сообщил, что жители города сообщили «о громком хлопке».

В Воронеже упал беспилотник
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РБК обратился за комментарием в мэрию Воронежа.

Ранее власти региона сообщали об атаках беспилотников. Так, 10 мая губернатор рассказал, что власти пресекли атаку двух дронов на воронежском военном объекте: один из них отклонился от курса, второй уничтожили средствами огневого поражения. 4 мая над регионом также сбили беспилотник.

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Фото: mtv36 / VK
Фото: mtv36 / VK

В Воронеже упал беспилотник
В Воронеже упал беспилотник

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Юлия Волкова Юлия Волкова
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Екатерина Костина
Воронеж Воронежская область беспилотники Военная операция на Украине
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