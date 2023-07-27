В Херсоне задержали готовившего подрыв украинца

В Херсонской области сотрудники полиции пресекли подготовку терактов гражданином Украины, который прошел обучение минно-взрывному делу в Киеве, сообщил РБК источник, близкий к МВД и территориальному отделу полиции.

Операцию проводили сотрудники различных подразделений МВД Херсонской области при содействии ФСБ, злоумышленник задержан и заключен под стражу.

Оперативники установили, что задержанный вошел в контакт с представителями военной разведки Украины (ГУР Минобороны) и получил от них около килограмма взрывчатки пластида, детонаторы и оборудование для дистанционного подрыва по радиолинии, а также через приложение в мобильном телефоне.

Во время обучения в Киеве он побывал на полигоне спецслужб Украины, где сам изготовил и привел в действие взрывное устройство.

В Херсонской и Запорожской областях неоднократно происходили покушения на должностных лиц с использованием взрывчатки.

Главное управление МВД по Херсонской области 1 июля сообщило, что спецслужбы предотвратили теракт в Херсоне. В сообщении говорилось, что силовики обнаружили конденсаторную подрывную машинку — устройство, необходимое для взрыва электродетонаторов путем подачи на них напряжения и тока для нагрева соединительных элементов.



Ведомство обвинило в подготовке теракта украинские диверсионные группы и бывшего старосту села Старая Збурьевка Виктора Маруняка, которому, по его данным, удалось скрыться. В МВД утверждают, что Маруняк и украинские диверсанты хотели устроить несколько взрывов.



В конце июня представитель военно-гражданской администрации Херсона сообщил, что в городском микрорайоне ХБК утром 24 июня произошел взрыв. В результате погиб начальник регионального управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, власти признали случившееся терактом. Также в июне, по данным источников российских агентств, пострадал глава херсонского управления службы исполнения наказаний (УФСИН) Евгений Соболев. Неизвестные подорвали его автомобиль.