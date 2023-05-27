Кулишов: с начала военной операции Погранслужба пропустила в Россию 3,5 млн украинцев

ФСБ сообщила о 3,5 млн пропущенных в Россию украинцах с февраля 2022 года

Более 3,5 млн граждан Украины пересекли российскую границу с начала военной операции в феврале 2022 года, сообщил ТАСС руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

«В связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий организован въезд лиц, вынужденно покинувших свои места проживания. С начала специальной военной операции на российскую территорию пропущено свыше 3,5 млн украинских граждан», — заявил Кулишов.

Он добавил, что после начала боевых действий на российско-украинской границе «обострились угрозы военного характера, связанные с попытками совершения украинской стороной провокаций на границе и заброски на российскую территорию диверсионно-разведывательных групп».

По данным ООН на октябрь 2022 года, в России находится свыше 2 млн 852 тыс. беженцев с Украины. Всего в Европе по состоянию на 23 мая зафиксировали более 8 млн украинских беженцев.

22 мая диверсанты вторглись в Грайвороновский городской округ, который находится на западе Белгородской области и граничит с Украиной. По данным источников РБК в региональном управлении МВД и в территориальном отделе полиции, атака началась в шесть утра с обстрела, позже в Белгородскую область зашли пехота и бронетехника. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, одновременно с проникновением диверсионной группы начался обстрел, под который попали свыше десяти населенных пунктов.

На следующий день Минобороны сообщило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, во время операции были убиты 70 украинских военных. Личности некоторых из них будут выяснять при помощи ДНК-экспертизы в связи с тем, что их тела сильно обгорели.