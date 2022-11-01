С Камчатки запретили вывозить более 10 кг красной икры

На Камчатке вступил в силу запрет на вывоз более 10 кг икры на человека за один рейс

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На территории Камчатского края с 1 ноября вступило в силу ограничение о запрете вывоза более 10 кг икры лососевых рыб одним человеком за один рейс.

Предотвращать вывоз икры сверх установленной нормы будут сотрудники служб авиационной безопасности аэропортов.

Ограничение будет действовать по 1 августа 2025 года.

Камчатский край является лидирующим регионом Дальнего Востока по вылову лососей и производству рыбной продукции, в том числе и красной икры.

Законопроект о проведении на территории региона эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования перевозок икры в Госдуму в конце мая внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. 14 июля закон «О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления» был одобрен.

Эксперимент планируется провести для сохранения природных ресурсов региона и предотвращения нелегального оборота ими. По мнению авторов закона, отсутствие норм, регламентирующих перевозку красной икры физлицами, давало возможность для транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах (использование «воздушного коридора» браконьерами), что вредило природе и экономике региона.

В пояснительной записке отмечалось, что, по данным Россельхознадзора, пассажиры самолетов каждый год перевозят в ручной клади или багаже более 500 т икры. В свою очередь, для производства такого объема икры браконьеры уничтожают более 15 тыс. т сырца лососей. Ущерб российскому бюджету от этих действий составляет примерно 15 млрд руб. ежегодно. Икра, которая производится браконьерским путем, не проходит проверок качества, поэтому ее употребление может нанести вред здоровью.



Теперь власти региона будут предоставлять правительству ежегодный отчет о ходе и результатах эксперимента, в том числе о состоянии популяции тихоокеанских лососей в районах добычи и экономических последствиях инициативы.