Губернатор Гладков: по Белгородской области за сутки выпустили более 65 снарядов

По Белгородской области за сутки выпустили более 65 снарядов

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Более 65 снарядов было выпущено по Белгородской области за 22 июля, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Атакам подверглись:

Белгородский район. По селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов, также украинские военные сбросили с беспилотника две гранаты. Из артиллерии обстреляны села Нехотеевка и Щетиновка — зафиксировано три и десять попаданий соответственно;

Валуйский городской округ: по селу Вериговка выпущено семь минометных снарядов;

Волоконовский район: под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, зафиксировано шесть ударов;

Грайворонский городской округ: по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов, по окраине села Дроновка — семь;

Краснояружский район. На окраине поселка Прилесье зафиксировали два минометных прилета, также с беспилотника были сброшены два взрывных устройства. По окраине села Репяховка выпущено четыре минометных снаряда, беспилотник сбросил одно взрывное устройство. На территории между селами Репяховка и Графовка зафиксировали пять минометных прилетов;

Шебекинский городской округ. В селе Середа с дрона сбросили два взрывных устройства. По селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по хутору Марьино — восемь.

В последние недели обстрелы Белгородской области усилились. 22 июля Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородской районе кассетными боеприпасами. В тот день губернатор также сообщил об обстрелах сел Щетиновка, Илек-Пеньковка, Новопетровка, Графовка, Смородино, Вязовое, Новая Таволжанка, Ленинский, Тишанка и хутора Старый.