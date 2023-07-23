По Белгородской области за сутки выпустили более 65 снарядов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Агент опроверг отказ бразильского футболиста возвращаться в «Зенит» Спорт, 14:21
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:12
Власти Москвы предупредили о резком ухудшении погоды Общество, 13:58
Лукашенко поблагодарил Путина за готовность вступиться за Белоруссию Политика, 13:43
Российская фигуристка создала танцевальный дуэт с французом Спорт, 13:40
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 13:39
«Зенит» объявил о переходе футболиста, которым интересовался «Спартак» Спорт, 13:18
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Встреча Путина и Лукашенко в Петербурге. Видео Политика, 13:17
Кто поддерживает независимые музыкальные группы РБК и ВКонтакте, 12:59
По Белгородской области за сутки выпустили более 65 снарядов Политика, 12:58
«Сассуоло» объяснил отказ «Спартаку» нежеланием «иметь дело с русскими» Спорт, 12:55
Путин заявил о рекордном количестве уничтоженной иностранной техники ВСУ Политика, 12:46
Путин и Лукашенко назвали потери ВСУ с начала контрнаступления Политика, 12:43
Лукашенко заявил Путину, что его стали «напрягать вагнеровцы» Политика, 12:32
Военная операция на Украине ,  
0 

По Белгородской области за сутки выпустили более 65 снарядов

Губернатор Гладков: по Белгородской области за сутки выпустили более 65 снарядов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Более 65 снарядов было выпущено по Белгородской области за 22 июля, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Атакам подверглись:

  • Белгородский район. По селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов, также украинские военные сбросили с беспилотника две гранаты. Из артиллерии обстреляны села Нехотеевка и Щетиновка — зафиксировано три и десять попаданий соответственно;
  • Валуйский городской округ: по селу Вериговка выпущено семь минометных снарядов;
  • Волоконовский район: под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, зафиксировано шесть ударов;
  • Грайворонский городской округ: по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов, по окраине села Дроновка — семь;
  • Краснояружский район. На окраине поселка Прилесье зафиксировали два минометных прилета, также с беспилотника были сброшены два взрывных устройства. По окраине села Репяховка выпущено четыре минометных снаряда, беспилотник сбросил одно взрывное устройство. На территории между селами Репяховка и Графовка зафиксировали пять минометных прилетов;
  • Шебекинский городской округ. В селе Середа с дрона сбросили два взрывных устройства. По селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по хутору Марьино — восемь.

В последние недели обстрелы Белгородской области усилились. 22 июля Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородской районе кассетными боеприпасами. В тот день губернатор также сообщил об обстрелах сел Щетиновка, Илек-Пеньковка, Новопетровка, Графовка, Смородино, Вязовое, Новая Таволжанка, Ленинский, Тишанка и хутора Старый.

По Белгородской области за сутки выпустили более 65 снарядов
По Белгородской области за сутки выпустили более 65 снарядов

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Материалы по теме
Белгородский губернатор обвинил ВСУ в ударе кассетными боеприпасами
Политика
ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
Политика
Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter