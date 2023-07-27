Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Комитет Совфеда поддержал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о расширении верхнего предела призывного возраста в России до 30 лет. Об этом заявил член комитета Константин Басюк, передает ТАСС.

Также комитет поддержал и другие поправки — о запрете выезда за границу для граждан, которые получили повестку.

Госдума приняла закон о призыве на срочную военную службу в возрасте с 18 до 30 лет 25 июля. Согласно этому закону, верхняя планка призывного возраста вырастет с нынешних 27 до 30 лет с 1 января 2024 года. Нижнюю планку, которую изначально хотели поднять до 21 года, изменять не стали.

Под призыв в 2024 году не подпадут граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.