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Комитет Совфеда поддержал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о расширении верхнего предела призывного возраста в России до 30 лет. Об этом заявил член комитета Константин Басюк, передает ТАСС.

Также комитет поддержал и другие поправки — о запрете выезда за границу для граждан, которые получили повестку.

Госдума приняла закон о призыве на срочную военную службу в возрасте с 18 до 30 лет 25 июля. Согласно этому закону, верхняя планка призывного возраста вырастет с нынешних 27 до 30 лет с 1 января 2024 года. Нижнюю планку, которую изначально хотели поднять до 21 года, изменять не стали.

Под призыв в 2024 году не подпадут граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Теги
Призывной возраст военная служба Госдума Совфед
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