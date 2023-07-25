Госдума приняла закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

Госдума приняла закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

Изначально в законе о повышении призывного возраста шла речь о поэтапном повышении планки призыва — с 18–27 лет до 21–30 лет. Власти от этой идеи отказались и решили повысить призывной возраст сразу до 30 лет с января 2024-го

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет.

Согласно закону, верхняя планка призывного возраста повысится до 30 лет с нынешних 27 лет с 1 января 2024 года. Нижняя планка сохранится на уровне 18 лет.

Как пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, станут военнообязанными запаса и не попадают под призыв в 2024 году.

Первый заместитель Картаполова в комитете полковник Андрей Красов, объясняя причины изменения призывного возраста, отметил, что законопроект направлен на «изменение количества призывного ресурса». «Как нам известно, количественные преобразования могут дать качественные преобразования. У призывных комиссий и сотрудников военкоматов будет возможность из большего количества призывников выбрать более качественных призывников», — отметил депутат.

Помимо этого, поправками предусмотрен штраф до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат по повестке, а также штрафы за несообщение гражданином изменения места жительства или семейного положения, неоказание содействия военкоматам. Для военнообязанных граждан, получивших повестку (в том числе электронную), также вводится запрет на выезд из России.

Законопроект об изменении границ призывного возраста Госдума рассматривала с весны, инициативу выдвинул глава Минобороны Сергей Шойгу при поддержке президента Владимира Путина. При рассмотрении в первом чтении проект предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Однако ко второму чтению поправками нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде были исключены.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя отличие закона от изначальной позиции Путина, отмечал, что Кремль ориентируется на мнение Минобороны. Он также отказался комментировать причины изменения позиции Минобороны, указав, что это должны делать компетентные ведомства.