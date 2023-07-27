Песков допустил, что переворот в Нигере обсудят на саммите в Петербурге
На форуме Россия — Африка, который проходит в Петербурге, «наверняка обсудят» переворот в Нигере. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Естественно, на полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка будет и обсуждаться в ходе центральных мероприятий. Невозможно обойти вниманием такие события», — передает его слова корреспондент РБК.
В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили о свержении президента Мохамеда Базума. «Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час», — заявили военные.
По данным портала Jeune Afrique, Базум задержан и содержится под конвоем президентской гвардии.
Накануне администрация президента Нигера сообщила о попытке мятежа части гвардейцев. Тогда в администрации уточнили, что армия и национальная гвардия не поддержали заговорщиков.