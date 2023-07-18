Российские военные получили первую партию минометов «Дрок»

Российские войска получили от «Ростеха» первую партию новых самоходных минометов «Дрок». Об этом госкорпорация сообщила в телеграм-канале.

Минометный комплекс 2С41 создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун», он укомплектован механизированными приводами наведения и системой управления огнем, а орудие расположено в броневой башне. Военные могут вести огонь, не выходя из кабины. Комплекс способен перейти из походного положения в боевое менее чем за минуту.

«Дрок» позволяет подавить живую силу и легкую бронетехнику, «ослепить» наблюдательный пункт, создать дымовую завесу. Оружие обладает высокой скорострельностью — может производить больше десяти выстрелов в минуту, при этом боекомплект рассчитан более чем на 40 минут.

Его максимальная дальность стрельбы составляет 6 км. В боекомплект входит до 64 мин и 500 патронов. Масса «Дрока» составляет 14,5 т. Он способен развивать скорость до 100 км/ч.

В середине мая в «Ростехе» сообщили о постановке на вооружение нового огнемета «Бородач». Он предназначен для поражения легкобронированной техники и живой силы, находящейся в зданиях и автомобилях.