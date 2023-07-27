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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области сообщили о повреждениях портовой инфраструктуры

Глава Одесской ОВА Кипер: повреждено оборудование одного из грузовых терминалов в порту
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Одесской области после взрывов повреждено оборудование одного из грузовых терминалов порта, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщило в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена), что было «повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов». Помимо этого, был зафиксирован взрыв в административном здании в порту. В каком именно порту, не уточняется.

После взрыва на Крымском мосту 17 июля Одесса подвергается ночным ударам. Минобороны России несколько раз сообщало об атаках на объекты в Одессе, называя их «ударами возмездия». Российские военные заявляют, что не атакуют гражданские объекты, а только места, где готовятся теракты против страны и находятся «иностранные наемники».

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