В Госдуме предложили обязать заводчиков собак и кошек платить налоги

Заводчиков домашних животных могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых домашних животных, а также платить с этого налоги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей.

«Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев», — сообщил газете один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

По его словам, такие заводчики не состоят, как правило, ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, а купленные у них животные зачастую оказываются беспородными или с нарушением породных данных. «Заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные прививаться и содержаться в приемлемых условиях, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль», — подчеркнул депутат.

Данную инициативу предварительно поддержало Минприроды и в данный момент она направлена для получения официального отзыва в кабмин, сообщает газета.

Осенью прошлого года в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей сообщали РБК, что при отсутствии импортных вакцин россияне не смогут путешествовать за рубеж со своими животными. В ассоциацию входят четыре компании — MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim и Zoetis, которые поставляли на российский рынок около 47% всех импортных ветеринарных лекарственных препаратов.



У зарубежных вакцин для домашних животных есть российские аналоги, но их не признают за рубежом, говорил «Ведомостям» вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Александр Ткачев-Кузьмин. Поставив отечественную вакцину, выехать с питомцем в другую страну — на выставку или в турпоездку — не удастся, также заявляла изданию генеральный директор Союза предприятий зообизнеса от ветеринарных аптек и клиник Татьяна Колчанова.

При этом в Россельхознадзоре позже сообщили, что ведомство не зафиксировало ни одного случая запрета на ввоз из России в другие страны домашних животных, вакцинированных отечественными препаратами.