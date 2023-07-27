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В аквапарке в Ростове-на-Дону утонул ребенок

Четырехлетний мальчик погиб в аквапарке в Ростове-на-Дону

В аквапарке в Ростове-на-Дону нашли без сознания четырехлетнего мальчика, но, несмотря на оказанную врачами помощь, ребенок умер, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 26 июля ребенок вместе со своей семьей находился в аквапарке, расположенном на бульваре Комарова в Ростове-на-Дону. «В ходе отдыха ребенок плавал бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия ребенок скончался», — сообщили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования контролирует прокуратура Ростовской области.

Очевидцы рассказали порталу 161.RU, что родители пришли в аквапарк «Осьминожек» еще с тремя детьми. Когда родители вытащили сына из воды, то попытались оказать ему первую помощь, потом вызвали скорую помощь. Мать мальчика находилась в тяжелом состоянии, ей тоже вызвали скорую.

23 июля на озере в Нижегородской области утонули муж с женой после опрокидывания лодки. 36-летний мужчина, 33-летняя женщина и их шестилетний сын сплавлялись по озеру Ефимьевское в Богородском муниципальном округе на надувной лодке, которая в итоге перевернулась. Когда очевидцы достали ребенка и женщину из воды, то мальчика доставили в лечебное учреждение, женщину, несмотря на оказанную ей первую помощь, спасти не удалось. Тело мужчины извлекли из водоема водолазы МЧС. Телесных повреждений криминального характера на телах погибших следователи не нашли.

Теги
Ростов-на Дону Ростовская область аквапарк
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