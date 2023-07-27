В аквапарке в Ростове-на-Дону утонул ребенок

В аквапарке в Ростове-на-Дону нашли без сознания четырехлетнего мальчика, но, несмотря на оказанную врачами помощь, ребенок умер, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 26 июля ребенок вместе со своей семьей находился в аквапарке, расположенном на бульваре Комарова в Ростове-на-Дону. «В ходе отдыха ребенок плавал бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия ребенок скончался», — сообщили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования контролирует прокуратура Ростовской области.

Очевидцы рассказали порталу 161.RU, что родители пришли в аквапарк «Осьминожек» еще с тремя детьми. Когда родители вытащили сына из воды, то попытались оказать ему первую помощь, потом вызвали скорую помощь. Мать мальчика находилась в тяжелом состоянии, ей тоже вызвали скорую.

23 июля на озере в Нижегородской области утонули муж с женой после опрокидывания лодки. 36-летний мужчина, 33-летняя женщина и их шестилетний сын сплавлялись по озеру Ефимьевское в Богородском муниципальном округе на надувной лодке, которая в итоге перевернулась. Когда очевидцы достали ребенка и женщину из воды, то мальчика доставили в лечебное учреждение, женщину, несмотря на оказанную ей первую помощь, спасти не удалось. Тело мужчины извлекли из водоема водолазы МЧС. Телесных повреждений криминального характера на телах погибших следователи не нашли.