В Татарстане девочка утонула в озере после падения на нее мальчика с тарзанки

В Казани девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки

Девочка-подросток утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее упал парень, прыгнувший с тарзанки. Об этом сообщает главное управление МЧС по Татарстану.

Сообщение об утонувшей девочке поступило в МЧС в 16:20 9 июля, на место выехала водолазная группа спасателей. Тело подростка 2008 года рождения извлекли с трехметровой глубины в десяти метрах от берега.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в МЧС. В Следственном комитете также сообщили, что проводят проверку по факту гибели ребенка.

Накануне в реке Ушаковка в Иркутске нашли тело полуторагодовалой девочки, которая пропала месяц назад. По версии следствия, 9 июня несколько человек отдыхали на берегу реки и распивали спиртные напитки, а находившиеся с ними дети были предоставлены сами себе. В какой-то момент родители полуторагодовалой девочки обнаружили, что она исчезла. Следствие не исключало, что ребенок утонул.

СК завел уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы.