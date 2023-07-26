Суд ужесточил меру пресечения бизнесмену по делу замглавы Минцифры

Александр Моносов (в центре) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мосгорсуд ужесточил меру пресечения для гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова, обвиняемого по делу бывшего замминистра цифрового развития Максима Паршина.

Вместо домашнего ареста ему назначили пребывание в СИЗО. Апелляцию подавала Генпрокуратура.

«Апелляционная инстанция суда удовлетворила представление прокуратуры об изменении Моносову меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу», — сообщили ТАСС в суде.

Ранее Мосгорсуд ужесточил меру пресечения в отношении Паршина. Бывший заместитель министра на следственных действиях заявил о своей невиновности. По данным СМИ, следствие вменяет Моносову передачу взятки Паршину.

В этот же день Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте для главного фигуранта этого дела — бывшего замминистра цифрового развития Максима Паршина. Его также на время следствия отправили в СИЗО.

По версии обвинения, Паршин получил взятку от Моносова. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил 13 июля, что Паршина задержали за день до этого «с поличным в момент получения взятки 3,5 млн руб. в одном из столичных ресторанов». Предположительно, за них экс-замглавы ведомства должен был содействовать в выделении грантов.

Прокуроры заявляли, что Паршин и Моносов «с высокой вероятностью» могут уничтожить доказательства по делу, угрожать свидетелям, воспрепятствовать расследованию иными способами или скрыться.

Моносов — генеральный директор IT-разработчика «БФТ-холдинг». По данным СПАРК, 50,01% акций компании принадлежит «РТ-Лабс» — «дочке» «Ростелекома», 49,99% — «Астрей софт», бенефициаром которой указан Моносов. В октябре 2021 года издание CNews писало об обысках в московском офисе БФТ, силовики интересовались, какие серверы использует компания и где находится их дата-центр. Представители «Ростелекома» позднее отметили, что проверку проводили не в отношении самой БФТ, а по одному из ее клиентов.