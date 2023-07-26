В районе Керчи получила пробоину яхта с пассажирами

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Яхта «Тата» получила пробоину при столкновении с затонувшим судном в районе мыса Фонарь у Керчи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«26 июля 2023 года пограничниками получена информация о терпящем бедствие в районе мыса Фонарь гражданском судне «Тата» с пассажирами на борту. Яхта получила пробоину от столкновения с подводным объектом (затопленное судно)», — отметили в управлении.

Спасательную операцию начал сторожевой корабль «Коршун». Его экипаж обнаружил яхту, которая к этому моменту уже была затоплена наполовину.

Пограничники откачали воду с яхты и взяли ее на буксир для доставки в порт Кавказ.

25 июля во Владивостоке парусная яхта мачтой оборвала кабели линии электропередачи, в результате чего произошло отключение подстанции «Эгершельд».



Без электроснабжения тогда остались около 26 тыс. жителей 182 многоквартирных домов города, уточнили в прокуратуре Приморского края. Яхтсмен скрылся с места происшествия.



В Санкт-Петербурге суд 25 июля арестовал капитана яхты, затонувшей в Финском заливе 21 июля. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).



По предварительной версии следствия, моторная яхта Carver 41 начала тонуть из-за лопнувшей выхлопной трубы судна. На борту находились девять человек, восемь были спасены. Один «с телесными повреждениями» был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

11 июня в Египте у побережья Красного моря загорелась яхта с туристами. 12 человек были спасены, трое британских туристов пропали. Пожар был вызван коротким замыканием электропроводки на яхте. Людей с яхты доставили в безопасное место на близлежащий дайвинг-курорт Марса Шагра.



Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что находится в контакте с местными властями по поводу пропавших британцев.

