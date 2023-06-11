В Египте у побережья Красного моря загорелась яхта с туристами

В Египте у побережья загорелась яхта с туристами

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В Египте у побережья Красного моря загорелась яхта с туристами, сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию губернатора мухафазы Красного моря и двух источников в службах безопасности.

12 человек были спасены, трое британских туристов пропали. Пожар был вызван коротким замыканием электропроводки на яхте. Людей с яхты доставили в безопасное место на близлежащий дайвинг-курорт Марса Шагра.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что ведет контакт с местными властями по поводу пропавших британцев, передает Reuters.