Во Владивостоке 26 тыс. человек остались без света из-за обрыва проводов мачтой яхты

Во Владивостоке яхта оставила без электроснабжения 26 тыс. человек

Фото: Aaron M. Sprecher / EPA / ТАСС

Во Владивостоке парусная яхта мачтой оборвала кабели линии электропередачи, в результате чего произошло отключение подстанции «Эгершельд», рассказали РБК в пресс-службе «Приморских электрических сетей».

Без электроснабжения остались около 26 тыс. жителей 182 многоквартирных домов города, уточнили в прокуратуре Приморского края.

«В районе перехода через канал на остров Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд», — рассказали в «Приморских электрических сетях».

Яхтсмен скрылся с места происшествия. Сейчас на месте работают полицейские и энергетики. Устранение повреждения ориентировочно займет четыре часа, решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания.

Ремонтные работы, их ход и результаты поставлены в региональной прокуратуре на контроль.

Остров Елена ранее был частью острова Русский в акватории Владивостока, однако эта территория оказалась отделена от суши судоходным каналом в конце XIX века.