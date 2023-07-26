В Белгороде отменили налог на уничтоженное обстрелами имущество

Жителей Белгорода, чье имущество утрачено в результате обстрелов ВСУ и террористических актов, освободили от уплаты налогов на землю и имущество. Такое решение приняли депутаты городского совета Белгорода, о нем говорится в их телеграм-канале.

«Льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество. Перечни объектов в адрес Федеральной налоговой службы Белгородской области будут направлены администрацией города за налоговый период 2022 года не позднее 1 сентября 2023 года, за период текущего года — не позднее 1 марта 2024 года», — говорится в посте.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков на совещании заявил, что власти региона восстанавливают «кровли и окна», после обстрелов, но не бассейны, аквариумы и машины «по 10-15 млн каждая».



«Мне кажется, здесь справедливость должна быть <...>. Мы берем повышенные обязательства перед теми, кто имеет средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 50 млн, за 30 млн руб., купить автомобиль за 10–20 млн, то это немного другая история», — добавил губернатор.