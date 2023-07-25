Похожий на гранату предмет обнаружили у входа в отель в центре Москвы

Отель St. Regis Moscow Nikolskaya (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Подозрительный предмет, похожий на гранату, обнаружили у входа в отель St. Regis Moscow Nikolskaya на Лубянке, сообщили телеграм-каналы Shot и Mash. Территорию возле гостиницы оцепили, уточняется в сообщении.

В отеле St. Regis Moscow Nikolskaya рассказали РБК, что такой информации не поступало. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что предмет оказался игрушкой и опасности не представляет.

Ранее житель Подмосковья взорвал дома советскую гранату и погиб. Мужчина в шутку бросил боеприпас на пол, полагая, что тот находится в нерабочем состоянии, но граната сдетонировала. Еще четыре человека в результате взрыва получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.