В Люберцах подросток оказался в реанимации после упражнений на задержку дыхания в бассейне

В Люберцах юноша захлебнулся в бассейне на тренировке задержки дыхания

Фото: Никита Попов / РБК

В Люберцах юношу госпитализировали после упражнения по задержке дыхания, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и собеседник, близкий к территориальному отделу полиции.

По словам собеседников РБК, пострадавшему 17 лет, он профессионально занимается плаванием, у него есть разряд по этому виду спорта. Во время тренировки в бассейне фитнес-центра Citrus он отрабатывал задержку дыхания, после чего юношу госпитализировали «с признаками утопления». В настоящее время он находится в реанимации детской больницы в Люберцах без сознания.

По факту произошедшего управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тыс. руб.

В фитнес-клубе Citrus РБК заявили, что всю информацию будут давать «только через правоохранительные органы».

РБК обратился за комментарием в ГСУ СКР по Московской области.

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