В Люберцах юноша захлебнулся в бассейне на тренировке задержки дыхания

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 25 июл, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 25 июл, 17:36
В Тульской области медведь напал на женщину и ребенка на зооферме Общество, 17:04
В Белгороде отменили налог на уничтоженное обстрелами имущество Политика, 17:00
Банк «Зенит» потребовал признать швейцарский Credit Suisse банкротом Финансы, 16:58
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 16:57
Власти Антигуа и Барбуды подали иск из-за «яхты миллиардера Гурьева» Финансы, 16:47
В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону взорвалась граната Общество, 16:46
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 16:34
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
На Кубани девочка погибла из-за удара током при выходе из бассейна Общество, 16:33
Чернышенко назвал МОК процветающей монополией избранных наций Спорт, 16:33
Binance отозвала заявку на лицензию для работы в Германии Крипто, 16:30
В Люберцах юноша захлебнулся в бассейне на тренировке задержки дыхания Общество, 16:24
«Ходячие мертвецы: Мертвый город»: обзор нового сериала про старых зомби Life, 16:23
Врач сборной России подал в суд на Зеппельта за фильм о деле Валиевой Спорт, 16:20
Как гарантийная система правительства помогает бизнесу получать кредит Национальные проекты, 16:18
Общество ,  
0 

В Люберцах юноша захлебнулся в бассейне на тренировке задержки дыхания

В Люберцах подросток оказался в реанимации после упражнений на задержку дыхания в бассейне
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Люберцах юношу госпитализировали после упражнения по задержке дыхания, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и собеседник, близкий к территориальному отделу полиции.

По словам собеседников РБК, пострадавшему 17 лет, он профессионально занимается плаванием, у него есть разряд по этому виду спорта. Во время тренировки в бассейне фитнес-центра Citrus он отрабатывал задержку дыхания, после чего юношу госпитализировали «с признаками утопления». В настоящее время он находится в реанимации детской больницы в Люберцах без сознания.

По факту произошедшего управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тыс. руб.

В фитнес-клубе Citrus РБК заявили, что всю информацию будут давать «только через правоохранительные органы».

РБК обратился за комментарием в ГСУ СКР по Московской области.

10 июля в Казани девочка-подросток утонула после того, как на нее с тарзанки упал парень. Ее тело извлекли с трехметровой глубины в 10 м от берега.

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»
«Нам не до тебя!»: как эффективно организовать стажировку
Платите мне больше или я уйду: как правильно просить повышения зарплаты
Теги
новости МВД фитнес-центр
Материалы по теме
Фитнес-клубы пожаловались Силуанову на променявших спорт на дачи россиян
Бизнес
Прокурор Чувашии утонул во время заплыва по Волге
Общество
Две девочки утонули в пруду в Петергофе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter