Следственный комитет: пострадавший после ЧП в акватории Финского залива умер в больнице

Госпитализированный после ЧП с катером в Финском заливе мужчина умер

Пострадавший во время затопления катера с пассажирами на борту в Финском заливе погиб в больнице. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

«В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался», — говорится в сообщении ведомства. По одной из версий, к происшествию могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы катера, уточнили в СК.

Санкт-Петербургский следственный отдел возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное организованной группой, которое повлекло смерть по неосторожности).

21 июля в акватории Финского залива прогулочная яхта потерпела крушение. На моторной яхте Carver 41 находились девять человек. Все пассажиры были спасены.