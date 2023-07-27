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Россияне рассказали, кем работали в первый раз

Специальность рабочий на производстве оказалась самой популярной первой работой россиян
Первая в жизни работа оставила хорошие воспоминания у большинства участников опроса. Россияне остались довольные ею, несмотря на все проблемы с поиском и условиями труда. Чаще всего россияне работали рабочим на производстве
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Большинству россиян повезло с их первой работой, ею были довольны 58% участников опроса, который провели СК «Росгосстрах» и платформа по поиску работы hh.ru (результаты есть у РБК). Участие в опросе приняли 2849 россиян среди соискателей.

59% респондентов совмещали свою первую работу с учебой. Найти первое место работы 32% опрошенных помогли друзья, о еще 23% позаботились родители.

Кем работали в первый раз

  • рабочий на производстве — 11%
  • консультант в магазине — 6%
  • ассистент/помощник/стажер — 6%
  • официант — 5%
  • промоутер — 5%
  • грузчик — 4%
  • уборщик — 3%
  • курьер — 3%
  • администратор — 3%
  • оператор колл-центра — 2%
  • секретарь — 2%
  • бариста / бармен — 2%
  • расклейщик объявлений — 1%
  • волонтер — 1%
  • хостес — 0,3%
  • страховой агент — 0,1%
  • тайный покупатель — 0,1%
  • другая специальность — 30%
  • сразу стали работать по специальности — 14%

Треть респондентов трудились на первом месте работы от одного до трех месяцев, 26% — от полугода до года и 33% — больше года. Основная часть испытывала сложности при поиске работы: каждого четвертого не хотели брать без опыта, 21% предлагали слишком маленькую зарплату, 17% не хотели брать из-за возраста. Главными требованиями граждан к первой работе были хорошая зарплата (44%), возможность совмещать работу и учебу (41%) и близость к дому (28%).

Ранее опрос SuperJob показал, что только четверо из десяти россиян согласны на снижение зарплаты ради удаленной работы. Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (19%) согласен лишиться 5% заработной платы, каждый восьмой — 10%. Получать на 15%, 20% и 25% меньше готовы по 3% россиян. Вовсе не хотят отказываться от любой части зарплаты ради удаленной работы 37% опрошенных.

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