Россияне рассказали, кем работали в первый раз
Большинству россиян повезло с их первой работой, ею были довольны 58% участников опроса, который провели СК «Росгосстрах» и платформа по поиску работы hh.ru (результаты есть у РБК). Участие в опросе приняли 2849 россиян среди соискателей.
59% респондентов совмещали свою первую работу с учебой. Найти первое место работы 32% опрошенных помогли друзья, о еще 23% позаботились родители.
Кем работали в первый раз
- рабочий на производстве — 11%
- консультант в магазине — 6%
- ассистент/помощник/стажер — 6%
- официант — 5%
- промоутер — 5%
- грузчик — 4%
- уборщик — 3%
- курьер — 3%
- администратор — 3%
- оператор колл-центра — 2%
- секретарь — 2%
- бариста / бармен — 2%
- расклейщик объявлений — 1%
- волонтер — 1%
- хостес — 0,3%
- страховой агент — 0,1%
- тайный покупатель — 0,1%
- другая специальность — 30%
- сразу стали работать по специальности — 14%
Треть респондентов трудились на первом месте работы от одного до трех месяцев, 26% — от полугода до года и 33% — больше года. Основная часть испытывала сложности при поиске работы: каждого четвертого не хотели брать без опыта, 21% предлагали слишком маленькую зарплату, 17% не хотели брать из-за возраста. Главными требованиями граждан к первой работе были хорошая зарплата (44%), возможность совмещать работу и учебу (41%) и близость к дому (28%).
Ранее опрос SuperJob показал, что только четверо из десяти россиян согласны на снижение зарплаты ради удаленной работы. Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (19%) согласен лишиться 5% заработной платы, каждый восьмой — 10%. Получать на 15%, 20% и 25% меньше готовы по 3% россиян. Вовсе не хотят отказываться от любой части зарплаты ради удаленной работы 37% опрошенных.