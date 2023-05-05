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Россияне назвали киногероев, которых хотели бы видеть своими начальниками

Опрос Superjob: россияне хотели бы видеть своими начальниками Штирлица или Тони Старка

Россияне, если бы их начальником мог стать персонаж кино или сериала, больше всего хотели бы поработать под руководством героев фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны» — Глеба Жеглова и Макса Отто фон Штирлица. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob (есть у РБК).

В открытом опросе принимали участие 1600 респондентов из числа экономически активных граждан старше 18 лет. В исследовании участвовали жители всех округов России. Голоса респондентов, которые затруднились с ответом или сказали, что таких персонажей нет, в статистике не учитывались.

Жеглов и Штирлиц набрали по 4% голосов соответственно. Второе место с результатом в 3% голосов заняли Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала. Следом за ними расположились Людмила Калугина («Служебный роман»), Шерлок Холмс, Бэтмен и Роман Шилов («Ментовские войны») — их хотели бы видеть своими начальниками 2% опрошенных.

Также в топ-10 попали капитан Джек Воробей («Пираты Карибского моря») и секретный агент Джеймс Бонд. За них проголосовало по 1% участников. Также по 1% набрали главный редактор модного журнала Миранда Пристли («Дьявол носит «Прада»), врач Андрей Быков («Интерны»), Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), Терминатор, Стив Роджерс («Капитан Америка»), брокер Джордан Белфорт («Волк с Уолл-стрит»), Остап Бендер («Двенадцать стульев»), Мария Швецова («Тайны следствия») и директор школы волшебства «Хогвартс» Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»).

Олега Фомина из сериала «Физрук», Галину Рогозину («След»), Гришу Измайлова («Полицейский с Рублевки»), Юрия Петренко («Улицы разбитых фонарей»), Афоню (персонаж одноименного фильма «Афоня»), Харли Квин («Отряд самоубийц»), Тони Сопрано («Клан Сопрано») и Дэдпула из одноименной кинофраншизы видят своими руководителями по 1% опрошенных.

Оставшиеся 58% процентов участников назвали других персонажей.

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Теги
работа Superjob начальник киногерой Штирлиц
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