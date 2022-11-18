В Шереметьево задержали россиянку с шампанским Cristal на ₽500 тыс.

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Россиянку задержали в аэропорту Шереметьево за попытку контрабандой провезти в багаже из Турции десять бутылок шампанского Louis Roederer Cristal. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Стоимость шампанского составляет более 520 тыс. рублей, отметили в ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По закону в Россию разрешено ввозить не более пяти литров алкоголя, при этом при ввозе более трех литров за четвертый и пятый нужно заплатить пошлину — по €10 за литр. Чтобы ввезти в Россию более пяти литров алкоголя крепостью менее 70 градусов, нужно задекларировать покупку, сохранить чек, заплатить пошлину за превышение допустимого для ввоза количество литров, акциз и НДС, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Шампанское Louis Roederer Cristal производят во Франции. В марте Евросоюз включил в четвертый пакет санкций в ответ на спецоперацию на Украине запрет на поставки в Россию предметов роскоши — товаров, которые стоят больше €300 за штуку. В список запрещенных к поставкам товаров вошли в том числе алкогольные напитки.