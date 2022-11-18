В Шереметьево задержали россиянку с шампанским Cristal на ₽500 тыс.

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 16:18
Бизнесмена приговорили к исправительным работам за избиение Прилучного Общество, 20:35
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 20:34
Москалькова обратилась в Совет Европы и ООН из-за расстрела пленных Политика, 20:33
Bloomberg узнал сроки решения G7 по предельным ценам на российскую нефть Политика, 20:31
США заявили, что не подталкивают Зеленского к переговорам с Россией Политика, 20:29
Сборная Бельгии проиграла команде экс-тренера «Спартака» в преддверии ЧМ Спорт, 20:15
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 19:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Понятные правила игры». Как изменится майнинг в России Крипто, 19:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:54
Премьер Грузии заявил о желании оппозиции открыть «второй фронт» Политика, 19:53
Топ-5 событий на СПБ Бирже: чипы Баффета, байбэк Alibaba, прогноз Target РБК Инвестиции, 19:51
Стал известен соперник Федора Емельяненко на последний бой в карьере Спорт, 19:50
Массовые проблемы криптобирж и майнинг в России. Главные события недели Крипто, 19:49
Ozon начал продавать товары ушедшего из России H&M Бизнес, 19:36
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Шереметьево задержали россиянку с шампанским Cristal на ₽500 тыс.

В аэропорту Шереметьево задержали россиянку за попытку контрабанды шампанского Cristal
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram

Россиянку задержали в аэропорту Шереметьево за попытку контрабандой провезти в багаже из Турции десять бутылок шампанского Louis Roederer Cristal. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Стоимость шампанского составляет более 520 тыс. рублей, отметили в ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По закону в Россию разрешено ввозить не более пяти литров алкоголя, при этом при ввозе более трех литров за четвертый и пятый нужно заплатить пошлину — по €10 за литр. Чтобы ввезти в Россию более пяти литров алкоголя крепостью менее 70 градусов, нужно задекларировать покупку, сохранить чек, заплатить пошлину за превышение допустимого для ввоза количество литров, акциз и НДС, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Шампанское Louis Roederer Cristal производят во Франции. В марте Евросоюз включил в четвертый пакет санкций в ответ на спецоперацию на Украине запрет на поставки в Россию предметов роскоши — товаров, которые стоят больше €300 за штуку. В список запрещенных к поставкам товаров вошли в том числе алкогольные напитки.

Теги
шампанское аэропорт Шереметьево ввоз алкоголя
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Две трети россиян оказались не готовы экономить на алкоголе
Бизнес
В Херсонской области запретили продажу алкоголя
Политика
Немецкий министр извинилась за фото с шампанским в Киеве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter