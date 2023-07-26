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Москвичам пообещали интенсивные ливни

Тишковец: 26 июля в Москве выпадет 25% месячной нормы осадков
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

26 июля в Москве ожидаются интенсивные ливни, во время которых выпадет четверть месячной нормы осадков, заявил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, после полудня дождевые облака поднимутся на высоту до 12 км, переходя в грозовое состояние. Общее количество осадков прогнозируется до 19–21 мм, что составляет 25% от всей месячной нормы, уточнил Тишковец.

Ливни ожидаются с 15 до 21 часа. Синоптик добавил, что на сегодняшний день с начала июля уже выпало 94 мм осадков — это 112% от месячной нормы. Помимо этого может выпасть град диаметром до 3 см. Температура в столице ожидается на уровне 25–27 градусов тепла.

18 июля в Москве менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Из-за сильного ливня с грозой в столице были затоплены некоторые улицы, вода также подтопила часть станций метро, в зданиях Госдумы и Совета Федерации протекла крыша.

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