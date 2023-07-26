Четыре вагона с серой загорелись в Сасово Рязанской области

В Рязанской области загорелись четыре вагона с серой

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Рязанской области на железнодорожной станции Сасово загорелись четыре вагона поезда с серой, сообщили РБК в региональном ГУ МЧС.

В 8:20 мск пожар был локализован на площади 80 кв. м, затем — потушен.

В тушении пожара участвовали 13 человек с использованием пяти единиц техники и пожарного поезда. Из ближайших домов эвакуировали 119 человек, их разместили в школе № 106. К месту происшествия выехала лаборатория для контроля предельно допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе. Пострадавших, по данным ГУ МЧС, нет. В РЖД рассказали, что пожар не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов.

В администрации Сасово отметили, что правоохранительные органы будут выяснять, где началось задымление и при каких обстоятельствах. «Руководители станции Сасово сразу же сообщили о задымлении в ЕДДС, как только поезд прибыл на станцию», — говорится в сообщении властей.

Как сообщает телеграм-канал Baza, один сотрудник РЖД отравился парами серы во время пожара. Его госпитализировали, жизни ничего не угрожает.

После начала военной операции на Украине в разных регионах России происходят поджоги на железных станциях. 23 июня на Московской железной дороге неизвестные ночью подожгли оборудование. Возгорание было ликвидировано силами пожарного поезда, на движение других состав ситуация не повлияла.