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Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали по обвинению в шпионаже

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали по обвинению в шпионаже
Марат Касем
Марат Касем (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге по обвинению в шпионаже, сообщает агентство Sputnik в своем телеграм-канале.

«По нашим данным, в деле Касема речь идет о двух статьях — о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также о шпионаже», — говорится в сообщении. Уточняется, что по второй статье Касему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Адвокат Имма Янсоне настаивала, чтобы его отпустили под залог, но суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму. При этом материалы дела адвокат, которая будет защищать Касема, еще не получала. На обжалование решения суда, согласно закону, есть десять дней.

Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря, уточняется в сообщении, он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.

Глава медиагруппы Дмитрий Киселев заявил, что задержание Касема — «абсурдное и неправомерное». «Это явное политическое преследование, абсолютно неправомерное, абсурдное и ничем не мотивированное. Очень жаль, что реальный человек оказался в тяжелой ситуации», — отметил Киселев агентству «РИА Новости». Он добавил, что шеф-редактор «Sputnik Литва» часто говорил об ощущении политического преследования со стороны Латвии.

В начале апреля экс-шеф-редактора Sputnik Meedia Елену Черышеву с еще одним бывшим сотрудником Дмитрием Терестала задержали в Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций. Против них завели дело о поддержании экономических связей в обход международных санкций. Позже Черышеву выпустили под подписку о невыезде.

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